Põhja-Itaalias elav eestlane: siin toimuv on õudne, haiglates pole ruumi. Ranged meetmed on vajalikud 

„Meie peade kohal lendab mitu koda päevas hädaabihelikopter, et kriitilises seisus inimesi haiglase transportida,“ kirjutab Larionova. Valik, keda eelisjärjekorras ravida, tehakse vanuse põhjal. Sealjuures ei maksa tema sõnul arvata, et noored võiksid end kindlamalt tunda. „Kuigi suremus on vanainimeste seas kõrgem, siis ka noored võivad seda haigust väga tõsiselt põdeda ning vajavad hingamisaparaadi abi. Raskemal korral on neid tänaseks tabanud ka surm.“