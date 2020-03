Juhtkiri | Viiruse vastu terve mõistusega 

Tarbetut segadust tekitab ka ebamäärane info, nagu seda oli peaminister Jüri Ratase soovitus mitte korraldada enam kui 100 inimesega üritusi. Hiljem aga selgus, et silmas ei peetud teatrietendusi ega kinosid, kuigi viiruse leviku seisukohalt on see üks rahvakogunemine puha. Tervest mõistusest lähtuvaid piiranguid ei vaidlusta keegi – nakkushooajal pole tark tegu haiglaid ja vanglaid külastada ega viia haigeid lapsi vanavanematele külla.

Vanarahvaski ütles, et parem karta kui kahetseda – parem jätta lasteaiad-koolid näiteks kaheks nädalaks suletuks, vanemad võimalusel kodutööle ja üritused edasi lükata, kui hakata vastasel korral maadlema üle pea kasvava viiruse tagajärgedega. Meie tervishoid on tavaoludes küll heal tasemel, aga seni pole olnud põhjust järele proovida tegelikku toimetulekut epideemia või pandeemia tingimustes. On piisavalt näiteid välisriikidest, kes on ennetavalt tegutsenud, ja on neidki, kus otsustega oodati, arvates, et viirus nende kodanikke ei pure. Tagajärjed on nüüd näha. Eesti, mis kiidab oma e-lahendusi ja innovaatilisust, ei peaks olema viletsate näidete sabassörkija.