ÜHE KOROONAPÄEVA ANATOOMIA: 12. märts 2020 – päev, mil Eesti jäeti ära ja kehtestati eriolukord 

Hirmujutte sellest, et keegi on kuskil võib-olla koroonaviirusesse nakatunud ja kui suureks võivad tegelikult osutuda haigestunute arvud, ringleb igas sotsiaalmeediakanalis. Suured meediaväljaanded pole koht, kus sellele kajakojale võimu juurde anda. Küll aga on meil erakordne võimalus näidata, kui kärmelt hakkasid 12. märtsil järsku üritused üle Eesti ära jääma, sest ajakirjanike postkastidesse potsatasid üksteise järel vastavasisulised pressiteated. Järgneb ülevaade kõigest, mida Eestis lähikuudel ei tehta ja kuidas päev kulmineerus teatega, et Eestis kehtestatakse eriolukord.

12.00: Algab valitsuse pressikonverents, ilma Rataseta. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütleb, et hetkeseisuga on koroonaviiruse levik kontrolli all, ent toonitab, et selle olukorra püsima jäämine sõltub mitmest asjaolust. Välisminister Urmas Reinsalu jagab Kiige nägemust, et eestlaste reisimine ükskõik kuhu pole antud olukorras mõistlik ning ütleb, et välismaalased peaksid reisi Eestisse edasi lükkama. Rahandusminister Martin Helme ütleb, et antud olukorras pole ülereageerimine võimalik ning toob välja, et valitsuse laual on mitmeid äärmuslikke meetmeid, näiteks lennuliikluse kohene lõpetamine (välja arvatud eestlaste tagasitoomiseks mõeldud lennud), ostukeskuste sulgemine, Rootsiga laevaliikluse lõpetamine. Välistatud pole ka terve Saaremaa karantiini panemine. "Valitsus langetab kõiki oma otsuseid viimaste ohuhinnangute põhjal, teiste riikide nii positiivsete kui ka, olgem ausad, negatiivsete kogemuste põhjal," kommenteerib Kiik rangete otsuste vastu võtmist.