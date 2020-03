ÜHE KOROONAPÄEVA ANATOOMIA: 12. märts 2020 – päev, mil Eesti jäeti ära 

Hirmujutte sellest, et keegi on kuskil võib-olla koroonaviirusesse nakatunud ja kui suureks võivad tegelikult osutuda haigestunute arvud, ringleb igas sotsiaalmeediakanalis. Suured meediaväljaanded pole koht, kus sellele kajakojale võimu juurde anda. Küll aga on meil erakordne võimalus näidata, kui kärmelt hakkasid 12. märtsil järsku üritused üle Eesti ära jääma, sest ajakirjanike postkastidesse potsatasid üksteise järel vastavasisulised pressiteated. Järgneb ülevaade kõigest, mida Eestis lähikuudel ei tehta.