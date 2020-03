Üle 70 kooli sulgevad ajutiselt uksed 

Ajutiselt sulgeb uksed ka Elva gümnaasium



Elva Vallavalitsus ja Elva Gümnaasiumi juhtkond otsustasid täna, et homme, 13. märtsil suletakse üheks päevaks ennetava meetmena koroonaviiruse võimaliku levimise vältimiseks Elva Gümnaasium



Täna ilmus Lõuna-Eesti Postimehes artikkel, et Võru koolid ja lasteaiad suleti, kuna nädalavahetusel peeti Võrus juubelit, kus viibis ka vähemalt üks inimene, kellel on tuvastatud koroonaviirus. Elva Vallavalitsusele teadaolevalt viibis sellel sünnipäeval ka Elva valla ühe spordiklubi treener, kes on samuti haigestunud, kuid kelle osas ei ole veel selge, kas tegemist on koroonaviiruse või gripiga.



Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et see, kas tegemist on koroonaviirusega või mitte, saadakse loodetavasti teada homse päeva jooksul. „See inimene on pöördunud kiirabisse ning loodetavasti saab ta täna anda vajaliku proovi. Täiesti võimalik on ka see, et tegemist on ägeda gripiga.“