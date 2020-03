Kõik koolid suletakse, taastatakse ka piirikontroll. Eestis on kokku 27 koroonaviirusesse nakatunut 

"Esmaspäevast on kõik koolid - huvikoolid, kutsekoolid, ülikoolid - suletud. Õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele," ütles Reps.

Reps mainis, ka et koolid jäävad suletuks seniks, kuni olukord normaliseerub. "Iga kahe nädala tagant ütleme üle, kas jätkub või ei."

Stuudios käis ka terviseameti ekspert Ester Öpik, kes ütles, et neljapäeva jooksul tuli juurde kümme koroonaviirusesse nakatunut ehk Eestis on 27 inimesel tuvastatud koroonaviirus. Kokku on analüüsitud 549 proovi.

Põhja regionaalosakonna juhataja Öpiku sõnul esineb riigis kohapealset levikut. "Kui varasemalt oli meie fookus võimalikult vara selgitada välja uusi juhtumeid ja selgitada välja isikuid, kes on olnud nendega kontaktis, siis täna, uue strateegia kohaselt meie käsitlus muutub - keskendume haigusleviku piiramisele. See tähendab, et enam ei niivõrd keskendu üksikute juhtumitele, kuivõrd sellele, et kui esineb rasked juhud, siis nende ravimisele. Fookus on kindlasti nendel inimestel, kes saavad täna diagnoosi, aga fookus pole enam niivõrd laiaulatuslikul lähikontaktsete väljaselgitamisel. Oleme fokuseeritud ka riskirühmade kaitsmisele," selgitas ta.

Öpik seletas, et kuigi nii-öelda testide eelisjärjekorda pole veel olemas, siis vajadusel see Rootsi näitel kehtestatakse. "Kui on vaja kindlasti tervishoitutöötajate tervist kaitsta, siis nemad on prioriteet, sest nendest sõltub teiste inimeste tervis," ning lisas, et vajadusel aitavad suuremad piirkonnad väiksemaid haiglaid.

Reps: taastatakse piirikontroll