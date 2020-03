Mida tooks endaga kaasa Eestis eriolukorra väljakuulutamine? 

Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Jaanis Otsla selgitab, et eriolukorra väljakuulutamise õiguslikud alused on kirjas põhiseaduses ja hädaolukorra seaduses. Valitsus saab nakkushaiguse leviku puhul kuulutada eriolukorra juhul, kui terviseamet on teinud otsuse, et tegemist on hädaolukorraga ning see hädaolukord ei ole lahendatav ilma eriolukorra juhtimiskorralduseta või eriolukorra meetmete rakendamiseta.