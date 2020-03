Valvelolek ülikoolides: õppetöös piiranguid ei ole, kuid kõik võib muutuda 

Karo lisab, et ülikooli juhtkonnani on jõudnud info, kuidas mõned õppejõud on muutnud ära auditoorsed kohtumised üliõpilastega ja korraldavad õppetööd teises vormis.

„Me suhtume mõistvalt õppejõududesse, kes korraldavad õppetööd tavapärasest teistmoodi,“ sõnab Karo. „Kui õppetöö on võimalik korraldada teistmoodi kui auditoorses vormis, siis see on õppejõu otsustada. Olukordi on lihtsalt väga erinevaid – kas on suur, paljude osavõtjatega loeng või ainult vähestele kuulajatele, kas seltskond on rahvusvaheline või mitte ning palju muid faktoreid.“

„Nüüd peavad kõik välismaalt saabujad olema kaks nädalat koduses karantiinis,“ ütleb Maaülikooli kommunikatsioonijuht Risto Mets. „Neil tuleb võtta oma õppejõududega ühendust ja korraldada koduõpe. Aga ülikool on avatud ja õppetöö toimub.“

Ka Mets tunnistab, et olukordi on erinevaid ja eriti ärevad on välistudengid: „Paljudel on sõbrad või sugulased külla tulnud ning nendel on nüüd palju küsimusi, et kuidas käituda.“