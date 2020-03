Saaremaa sulges kõik koolid, rahva- ja kultuurimajad ning suuremad raamatukogud 

Saaremaa vallavanem Madis Kallas selgitas, et enamus lasteaedadest jääb praegu avatuks, kuid vallavalitsuse tungiv soovitus on lapsed võimalusel kodus hoida. Samuti jäävad avatuks maaraamatukogud, kuid ära jäävad avalikud üritused. „Täna on koroonaviiruse leviku tõkestamise teemal toimunud mitmed koosolekud, kaasatud on Kuressaare haigla ja Terviseameti esindajad ning sisse on seatud staap,“ rääkis Kallas. „Toonitan, et vallavalitsuse otsused on vajalikud viiruse leviku tõkestamiseks ning ma väga loodan, et ranged piirangud kutsuvad üles olukorda konstruktiivselt lahendama, mitte ei külva paanikat,“ selgitas vallavanem. Avatuks jäävad vallavalitsuse linnas asuvad hooned ning teenuskeskused, kuid vastavalt vajadusele ning kooskõlastatult struktuuriüksuste juhtidega võivad valla teenistujad töötada kodukontoris. Kutsume üles vallaelanikke võimalusel kasutama vallavalitsusega suhtlemiseks telefoni ja e-posti.