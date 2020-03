Koroonahirm paneb kodus suurpuhastust tegema? Siin on bakterite neutraliseerimise aine! 

Krauss esitleb puhastuspiiritust , mis on mõeldud erinevate piiritust taluvate pindade puhastamiseks ja bakterite neutraliseerimiseks.

Puhastuspiiritus sisaldab toiduainetööstuses kasutatavat etanooli, mis on denatureeritud ning mille tulemusel on see muudetud joomiskõlbmatuks ehk tehniliseks piirituseks.