GALERII | Viljandi gümnaasium saatis õpilased koju, ühel õpetajal võib olla koroonaviirus 

Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin kinnitas Õhtulehele, et neil on tõepoolest ühe õpetaja suhtes selline kahtlus. Õpetaja oli osalenud umbes nädal tagasi ühel üritusel, kus avastati ühel inimesel koroonaviirus.

„Üks meie õpetaja haigestus ja jäi koju. Pärast seda sai ta teada, et oli samal üritusel inimesega, kellel oli koroonaviirus. Kui ta sellest teada sai, siis ta andis sellest kohe meile teada, et on kokku puutunud koroonaviiruse juhtumiga,“ selgitas Matsin. Direktori sõnul oodatakse praegu õpetaja koroonaviiruse proovi tulemust.