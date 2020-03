KOROONAVIIRUSE SURVE ALL: Briti peaminister lahendab võrrandit kahe tundmatuga 

Peaminister Boris Johnsonil (55) on vaja nüüd kontrolli alla saada mitte ainult Brexitiga seostuv teadmatus, vaid ka viirus, mille leviku kohta andmed muutuvad päev-päevalt. See saab Johnsonile olema murdeline aasta, sest ta ka abiellub praeguse elukaaslase Carrie Symondsiga (32), kes ootab last. Laps sünnib mai lõpus-juuni alguses, abielu toimub vast hiljem.

UUT EELARVET KAITSMAS: Suurbritannia peaminister Boris Johnson (vasakul) rahandusminister Rishi Sunak kolmapäeval parlamendi alamkojas. Foto: AFP/Scanpix

Valitsuse liin on olnud põhimõtteliselt selge ja kindel: kõik, kes tunnevad end haiglaselt, peavad helistama teada-tuntud telefoninumbril (111), kus antakse juhtnööre, kuidas end kodus isoleerida. Arsti vastuvõtule ei tohi minna (on juba juhuseid, kus terve polikliinik tuli viirushaige pärast sulgeda ja desinfitseerida, personali testida).

Valitseb mõõdukas ostupaanika

Koduaresti kartusega on küll kaasnenud konservide, tangainete ja kummalisel kombel ka WC-paberi põud poodides. Rahvas on ilmselt ärevil ja ostab kuivaineid kokku, ehkki valitsuse sõnum on selge: enamik inimesi põeb ka nakatumise korral haigust vaid kergel kujul.

Rahandusminister Rishi Sunak on tervishoiule lubanud nii palju raha, kui vaja (ehkki alustuseks on see piiritletud viie miljardi naelsterlingiga). Aga ta on ette näinud ka mitmeid teisi viirusega seotud meetmeid: haiguslehte on nüüd lihtsam saada, haigusraha makstakse inimesele juba esimesest haiguspäevast (=isolatsioonipäevast), haigusraha väljamaksed kompenseeritakse firmadele, väikefirmadele pakutakse laenusid ja toetusi, et nad ellu jääksid, ka kohalikele omavalitsustele antakse rahalisi toetusi, et nad hoolitseksid väetimate inimeste eest, kellele nakatumine võib saada saatuslikuks.