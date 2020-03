KOROONAVIIRUSE RÄNGA SURVE ALL: Briti peaminister lahendab võrrandit kahe tundmatuga

Ta kinnitas, et Suurbritannia läheb viiruse kontrolli faasilt üle selle leviku aeglustamise faasile.

Rahandusminister Rishi Sunak on tervishoiule lubanud nii palju raha, kui vaja (ehkki alustuseks on see piiritletud viie miljardi naelsterlingiga). Aga ta on ette näinud ka mitmeid teisi viirusega seotud meetmeid: haiguslehte on nüüd lihtsam saada, haigusraha makstakse inimesele juba esimesest haiguspäevast (=isolatsioonipäevast), haigusraha väljamaksed kompenseeritakse firmadele, väikefirmadele pakutakse laenusid ja toetusi, et nad ellu jääksid, ka kohalikele omavalitsustele antakse rahalisi toetusi, et nad hoolitseksid väetimate inimeste eest, kellele nakatumine võib saada saatuslikuks.

Opositsioonis olevad leiboristid on juba täheldanud, et toetustest on välja jäänud sotsiaalhoolekande- ja lasteaiapersonal (siin riigis on need praktiliselt kõik erafirmad). Loodetakse, et seda saab Sunak veel korrigeerida. Üldiselt on aga leiboristid haruldases üksmeeles valitsusega, nõus rakendatud meetmetega, ka viisiga, kuidas neid on propageeritud.

Valitsus võtab suure laenu

Vaatlejad on aga hämmastunud, millise kannapöörde praegune valitsus on teinud laenuvõtmise osas. Summad, mida Sunak lubab nii teede, raudtee, interneti kui ehitustegevuse edendamiseks, on üüratud: järgmise viie aasta jooksul plaanitakse laenata tervelt 175 miljardit naelsterlingit. Niisugust kulueelarvet pole riigil olnud 25 aastat. Ja juba on kuulda manitsusi, et suured kuluplaanid pole varematelgi aegadel end õigustanud.

Praeguse joonega ei plaanita sulgeda ei muuseumeid, teatreid ega koole. Seda kinnitas kolmapäeval veel Londoni linnapea Sadiq Khan (49). Küll toimuvad spordivõistlused kinniste uste taga ning nende edastamine pubide ekraanidele lõpetatakse.