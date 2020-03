LUGEJA FOTOD | NAKKUSOHU ENNETAMINE: Võrus sulgevad ajutiselt uksed koolid, lasteaiad ja huvikeskused. Suurpoes käib usin varude täiendamine 

Õhtulehe lugeja ütleb, et poes on väga palju inimesi, kel on ostukärud triiki täis. Eriti lastega peresid.

Siiski, paanikaks ei ole põhjust. Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp sõnas Delfile, et neil pole hetkel Lõuna-Eesti kohta muud infot, kui üks eilne nakatunu Tartust. Terviseametini on praegu jõudnud vaid vihjed, et üks koroonapositiivne, kas siis Itaaliast või Saaremaalt, jõudis Võrru kellegi sünnipäeva tähistama. "Aga need, keda meie oleme positiivsena diagnoosinud, istuvad kodus nagu miškad," ütleb Kingsepp.

Täna kogunesid Võru linnavalitsuses lastega tegutsevate asutuste juhid ning ühiselt otsustati, et Võru linna koolid, lasteaiad, huvikoolid, erahuvikoolid jt avalikku teenust osutavad asutused peatavad ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni statsionaarse õppetegevuse. "Paanikaks ei ole põhjust, tegemist on ennetava meetmega! Koolidele ja lasteaedadele andsime sõnumi tänase päeva jooksul korraldada otsuse elluviimine. Alates homsest on õppetöö ümber korraldatud," rõhutab Võru linn sotsiaalmeedias.

Seoses COVID-19 viirushaiguse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega võttis linnavalitsus konsulteerides haridus- ja teadusministeeriumi esindajaga täna vastu otsuse sulgeda ajutiselt või viia distantsõppele, perioodil 12.03–17.03.2020, järgnevad asutused:

Võru Lasteaed Päkapikk (sulgemine)

Võru Lasteaed Punamütsike (sulgemine)

Võru Lasteaed Okasroosike (sulgemine)

Võru Lasteaed Sõleke (sulgemine)

Võru Kreutzwaldi Kool (distantsõpe)

Võru Kesklinna Kool (distantsõpe)

Võru Täiskasvanute Gümnaasium (distantsõpe)

Võru Gümnaasium (distantsõpe)

Võru Järve Kool (distantsõpe)

Võru Kunstikool (distantsõpe)

Võru Muusikakool (distantsõpe)

Võru Spordikool (distantsõpe)

Võru Spordikeskus (distantsõpe)

Võrumaa Keskraamatukogu (sulgemine)

Võru Kannel (sulgemine)

Võru Pensionäride Päevakeskus (sulgemine)

Võru Noortekeskus (sulgemine)

Võru linnavalitsus on soovitanud toimida solidaarselt ka erakoolidel ja mittetulundusühingutel.

„Otsus sai vastu võetud lähtuvalt asjaolust, et möödunud laupäeval, 7. märtsil toimus Võrumaal erapidu, kus osales ka üks tänaseks tuvastatud väljas poolt Võrumaad pärit, ent sünnipäeval osalenud viirusekandja. Üritusel osales mitmeid piirkonna, sh avaliku sektori asutustega seotud inimesi,“ kommenteeris linnapea Anti Allas. „Otsus sündis üksmeelselt allasutuste juhtidega,“ lisas linnapea.