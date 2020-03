VIDEO | Martin Helme: valitsus arutab piiride sulgemist, laeva- ja lennuliikluse katkestamist ning Saaremaa karantiini panekut 

Sotsiaalminister Kiik andis ülevaate koroonaviiruse levikust Eestis. „Hetkeseisuga selle konkreetse haiguse levik on kontrolli alla aga see kontrolli all püsimine paljudest asjaoludest: elanikkonna enda vastutustundlikust käitumisest, tervisesüsteemi võimekusest haigust jälgida-tuvastada-isoleerida ja paljuski ka sellest, palju erinevaid turiste ja riskipiirkondadest isikuid siia riiki tuleb,“ sõnas Kiik.

„Igasugune reisimine on tervise vaatest vastunäidustatud tegevus,“ nentis Kiik. „Eesti inimene kahjuks või õnneks väga tihti ei lenda tihti otseühendustega vaid läbi mitme erineva riigi. Meil on juba konkreetne teadmine, et haigust on läbi selle toodud Eestisse ka väljastpoolt konkreetseid riskipiirkondi ehk inimesed, kes on koju lennanud läbi erinevate lennujaamade on haiguse saanud sealt või algriigist.“