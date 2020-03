Eesti uudised OTSEVIDEO | KOROONATEEMAD JÄTKUVAD! Sotsiaalminister Kiik: igasugune reisimine on tervist silmas pidades vastunäidustatud Toimetas Viljar Voog , täna, 11:58 Jaga: M

Valitsuse pressikonverents Foto: Tiit Tamme

Peaminister Jüri Ratas käis neljapäeva hommikul riigikogu ees, et rääkida koroonaviirusega seonduvast Eestis. Et rahvasaadikutel oli valitsusjuhile palju küsimusi, algas valitsuse tavapärane pressikonverents ilma Rataseta. Laua taga on Tanel Kiik, Martin Helme ja Urmas Reinsalu.