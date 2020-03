Mart Soidro | Parempoolsetest, KMÜst ja ära jäänud naistepäevast 

Aga tagasi Parempoolsete juurde, kelle valimismeeskonda ka mina kuulusin. Mis seal salata, pärast valimisi oli sant tunne. Lootsime 10-12 kohta, aga lõpuks aitasid valimiskünnist ületada üle lombi suure hilinemisega saabunud hääled. Paljud tögasid, et need saabusid pudeliposti teel... Nali naljaks. Lõpuks ületati valimiskünnis koguni 19 häälega, mis siiski ei võimaldanud edaspidises poliitikas eriti kaasa rääkida. Tollane riigikogu kodukorra seadus ei näinud ette, et teoreetiliselt võib pääseda ühest nimekirjast parlamenti vaid viis saadikut. Seetõttu ei saanudki Parempoolsed moodustada oma fraktsiooni, sest alampiiriks oli kuus saadikut.

Parempoolsete esinumber Ülo Nugis liitus peagi Koonderakonnaga, Karin Jaani läks diplomaatilisele tööle ja Kaido Kama lahkus üldse poliitikast. Enn Tarto ja Vootele Hansen jätkasid vapralt ja kuulusid ka riigikogu järgmisesse koosseisu. Tõsi, siis juba Mõõdukate nimekirjas. 2004. aastal nimetati Rahvaerakond Mõõdukad ümber Sotsiaaldemokraatlikuks Erakonnast ja nii saidki kunagistest parempoolsetest sotsid. Enn Tarto lahkus sotside hulgast 2005. aastal, Vootele Hansen aga alles 2018. aastal ja on taas Isamaas.

Anomaalia nimega KMÜ

Kes jõuaks kokku lugeda kõiki poolt- ja vastuargumente valimisliitude kohta, mis rohkem kui veerandsaja aasta jooksul oponentide suust on kõlanud! Olen pigem valimisliitude pooldaja, aga siiski meenub kohe endistest sovhoosi ja autobaasi direktoritest, aerutajatest ja akadeemikutest kokkuklopsitud Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse nimeline monstrum, kes aastatel 1995-1999 meie poliitilist maastikku „ilmestas”. Ega see Mõõga ja Saha Liit siis ühte fraktsiooni ei kuulunud. Kaugel sellest! Tollane riigikogu töö- ja kodukorraseadus võimaldas neil moodustada 4 eriilmelist fraktsiooni. Meenutame siis „kadunukesi”: Koonderakonna fraktsioon (alguses 18, lõpuks 16 liiget), Maaliidu fraktsioon (9-7), Eesti Maarahva Erakonna fraktsioon (8-6) ja Pensionäride ja Perede fraktsioon (6-7). Aga siinkohal räägib minus ilmselt kibestunud inimene, sest KMÜ valimisplakatitel figureerinud neli vahvat musketäri -Arnold Rüütel (17189), Endel Lippmaa (7540), Tiit Vähi (5942) ja Andrus Öövel (5839) said kokku 36 510 häält. Seda oli rohkem kui terve Mõõdukate (32 381) ja MKOE! (31763) nimekiri. Rääkimata Parempoolsetest, kes kogusid 27 051 häält.

KMÜ ülekaal oli masendav, kuid valitsuse moodustamine käis neil üle kivide ja kändude. Veidi üle poole aasta pidas vastu koalitsioon Keskerakonnaga, seejärel tehti 16 kuud koostööd Reformierakonnaga. Tõsiasi on see, et kaks aastat ja üks nädal oli võimul Mart Siimanni vähemusvalitsus, mis läks ajalukku tegevusetusega, aga ka vastutustundetu raha külvamisega oma enne 1999. aasta valimisi. Pärast seda ei jäänud Mart Laari teisel valitsusel muud üle, kui koostada negatiivne lisaeelarve. Kui ma õigesti mäletan, siis vaid pensionärid pääsesid kerge nahaga...

Üks naljakas seik VIII riigikogu ajast veel. Reformierakond oli valitsuses küll vaid 16 kuud, aga hoolimata sellest oli riigikogu esimeheks kõik need neli aastat Toomas Savi. 21. märtsil 1995. aastal võitis ta Ülo Nugist häältega 52:48. Kuidas tunne oli, küsisin vanalt spordimehelt aastaid hiljem.