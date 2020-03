KREMLILE PINNUKS SILMAS: Venemaa püüab Bellingcati tööd takistada 

Ühes intervjuus on uurimisrühma asutaja Eliot Higgins märkinud, et kui Venemaa lõpetaks valetamise ja udutamise, siis poleks Bellingcatil enam millestki kirjutada. Seetõttu võib väita, et nii kauaks, kuniks on nüüdset Venemaad ja esijoones Putinit selle eesotsas, jätkub Bellingcatile kindlasti ka tööd ja leiba.

Veel näitab Eliot Higginsi ja tema meeskonna tehtava töö vajalikkust see, et kümneid kordi on Bellingcati rünnanud Vene häkkerid, trollid ja libaajakirjanikud. Eks venelased on muidugi püha viha täis, kuna Bellingcati järeldused on kõige tõesemad ja tõepärasemad. Seda enam ootab kogu maailm alati huviga, isegi rohkem rahvusvaheliste uurimisrühmade ametlikest uurimistest just Bellingcati juurdluste tulemusi.

Kõige rohkem puutub Bellingcat kokku Venemaa vastutegevusega. Kuna Kremlile on Bellingcati juurdluste tulemused äärmiselt ebameeldivad, siis püüab Venemaa propaganda igati diskrediteerida Higginsi rahvusvahelist meeskonda, kujutades seda diletantide ja võltsijate kildkonnana, kes uurivad asju „diivanil lesides“. Juba ainuüksi seetõttu ei saavat venelaste arvates nende järeldusi tõsiselt võtta.

Venemaa kõrged ametiisikud on Bellingcati suhtes meelestatud väga vaenulikult: kui välisminister Sergei Lavrov kuulutas selle eriteenistustega seotud ühenduseks, siis välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väljendas end Higginsi meeskonna teemal hoopis reljeefsemalt: „Mis on Bellingcat? Kas see on ajakirjandus? Vabandage, aga see on äravoolutoru.“