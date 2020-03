FOTO | President kohtus Ratase ja Kiigega: arutasime valitsuse järgmisi samme seoses koroonaviirusega 

"Arutasime nii seda, kuidas seni oleme olukorraga hakkama saanud kui valitsuse kavandatavaid järgmisi samme. Panen ka omalt poolt inimestele südamele, et kuulake ja järgige Terviseameti soovitusi – mõelge endale ja mõelge ka neile, kellega kokku puutute ja keda teie valikud otseselt puudutavad. Eile õhtul Terviseameti staabis sain kinnitust, et Eesti inimesed on siiani käitunud väga vastutustundlikult ning loodame, et saame üheskoos sellest mööda maad ringi käivast tondist võimalikult valutult jagu. Olen ära jätnud ka kõik enda järgmistele nädalatele kavandatud välislähetused, samuti oleme kantseleis tööd ümber korraldanud nii, et suuremaid kogunemisi ja üritusi võimalusel väldime. Hoiame üksteist!" kirjutas president sotsiaalmeedias.