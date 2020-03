Poliitika Peaminister hakkab juhtima koroonaviirusega tegelevat valitsuskomisjoni Toimetas Triinu Laan , täna, 10:09 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga soetud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni.Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, välisminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ning riigisekretär. Vajaduse korral kaasab komisjon oma töösse täiendavaid liikmeid.„Kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine senisest rohkem ja fokusseeritumat tähelepanu,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Eelkõige on oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega ja rahvatervisega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine. Samuti on vajalik koordineerida asutuste koostööd ning kanda hoolt selle eest, et viiruse levikuga kaasnevad riskid oleksid võimalikult väikesed. Nende ülesannete täitmiseks sobib hästi vali