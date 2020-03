Koroonakannapööre: Saaremaa leht Meie Maa sööb oma sõnu erakordse küünilisusega 

Meie Maa 3. märtsi juhtkiri kannab (või kuna seda enam ajalehe portaalist ei leia, kandis) pealkirja „Terve mõistuse võit“ ning seal seisid väited nagu „Olukord, kus spordivõistlus tühistatakse viimasel ajal laineid löönud viiruse pärast, on absurd,“ ning „Ja me elame Saaremaal, eks ole? Siin on puugihaiguste paradiis, seega ei pääse välismaine viirus esirittagi.“

Ilmselt eilsete koroonauudiste valguses on Meie Maa tolle juhtkirja veebist eemaldanud. Neljapäevaks üllitati aga uus tekst: „Paanika asemel reaalsed sammud“. Seal seisab mustvalgelt „Selle asemel, et paanikat üles kütta, nagu seda on juba päris mõnda aega tehtud, oleks pidanud kohe astuma reaalseid samme. Et leevendada inimeste hirme, et tagada neile turvatunnet ja teadmist, et oma riik hoolib oma inimeste tervisest.