Iraan lubas saata allatulistatud reisilennuki mustad kastid Ukraina võimudele 

Iraani sõjavägi tulistas Ukraine International Airlines lennuki alla 8. jaanuaril, kasutades selleks Tor-M1 õhutõrjerakette. Hukkusid kõik pardal viibinud 176 inimest. Iraani võimude otsus mustad kastid Ukrainale üle anda tuli pärast kahte kuud kestnud ooteperioodi. USAs Montrealis asuva Rahvusvahelises Tsiviillennunduse organisatsiooni Iraani delegatsiooni juhi Farhad Parvareshi sõnul on Teherani tsiviillennundusamet kutsunud ka teisi riike andmete lugemises osalema.

Kanada välisminister Francois-Philippe Champagne kirjeldas otsust kui sammu õiges suunas. „Me tervitame neid sõnu, ent me arvustame Iraani siiski nende tegude põhjal,“ mainis Champagne. Välisminister lisas, et Ottawa on korduvalt Iraani üles kutsunud avariist kahjustatud kaste edasi andma. Allakukkumise ajal viibis lennukis ka 63 kanadalast.