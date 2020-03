OTSE KELL 10 | Jüri Ratas teeb riigikogus poliitilise avalduse 

Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et rohkem kui saja osalejaga üritused tuleks ära jätta.

„Homme on minul plaanis teha valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid Eesti-siseseid üritusi,“ selgitas Ratas eile ja lisas, et enam kui saja osalejaga üritused peaks ära jätma. Peaministri sõnul on Eesti nüüdseks sellises faasis, kus tuleb välja anda väga konkreetsed soovitused.