OTSE | Jüri Ratas: oleme Eestis jõudnud hädaolukorda, koos tegutsedes saame sellest üle 

„Homme [neljapäeval] on minul plaanis teha valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid Eesti-siseseid üritusi,“ selgitas Ratas eile ja lisas, et enam kui saja osalejaga üritused peaks ära jätma. Peaministri sõnul on Eesti nüüdseks sellises faasis, kus tuleb välja anda väga konkreetsed soovitused.

Peaminister Ratas rääkis riigikogu saadikutele, et Eestis on neljapäeva hommikuse seisuga tehtud 464 koroonaviiruse testi ja teadaolevalt on meil 16 nakatunut. Nakatunute olukord on hea. Senised juhtumid on olnud seoses peamiselt riskipiirkondadesse reisimisega.