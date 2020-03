Eesti uudised Tartu maakohtusse varuti näomaske Siim Randla , täna, 07:26 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Koroonaviiruseohu tõttu on Tartu maakohtutes näomaskid, mida vajadusel kasutada. „Tartu kohtutes on nii töötajate kui avalikes tsoonides, sh ka kantseleides olemas kätedesinfitseerimisvahendid, mille varusid tagatakse pidevalt. Samuti on tagatud näomaskid, mida vajaduse ilmnedes on võimalik küsida kantseleist,“ ütles Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. Kohtute töötajaid on informeeritud terviseameti juhistest ja nendest ka lähtutakse. Kohtutöötajatel on näomaske vaja ka seetõttu, et nad puutuvad kokku eri riikidest pärit isikutega.