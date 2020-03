KOROONAVIIRUSE KARM MÕJU: järgmised kuu aega ei saa reisida Euroopast USAsse. Trumpi äärmuslik otsus mõjub šokina 

Kui veel veebruari lõpus kiitles Trump, et USAs on koroonaviirus tuvastatud ainult 15 inimesel ning see number aina väheneb, siis kolmapäeva õhtuse seisuga on Ameerikas tuvastatud üle 1232 juhtumi ning presidendi reaktsiooni viirusepuhangule on ka kritiseeritud. Ta on püüdnud koroonaviiruse mõju kõvasti minimeerida ning kutsunud seda isegi "pettuseks" (hoax - H.P.). Tugevalt on kritiseeritud ka seda, et USA ei valmistunud korralikult potentsiaalseks Covid-19 levikuks riigis sees ning jätkuvalt on suuri probleeme ka saadaval olevate koroonaviiruse testidega - neid lihtsalt pole piisavalt (USAs on kokku tehtud seni vähem kui 10 000 testi).