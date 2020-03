Mis juhtub, kui üle saja osalejaga üritused keelata? 

Jüri Ratas usub, et suuremate kogunemiste korraldamine ei ole praegusel ajal mõistlik. Küll aga ei täpsusta ta oma mõtet, kuidas peaks välja nägema olukord, kus riik keelab enam kui sajal inimesel ühes kohas viibimise. Arvestades, et sadakond inimest ei ole teab mis suur arv. Juba mõõtmetelt suuremas nn lõõtsaga bussis on tipptunnil sadakond inimest, rääkimata rahvast pungil ööklubist või kinosaalist. Kolmapäeva õhtul teatab valitsuse kommunikatsioonibüroo, et Ratas esineb neljapäeva hommikul erakorralise teadaandega. Postimees kirjutab, et eriolukorda peaminister siiski välja ei kuuluta.