Endist linnavolinikku kahtlustatakse omastamises 

Kalmeri sõnul arutatakse asja, mis puudutab AGAL Kinnisvarad OÜ vara väidetavat omastamist tema poolt. Lisaks Kalmerile on ettevõtte omanik Aleksandr Sorokin. Kriminaalasi alustati Sorokini avalduse alusel 2011– 2013 ehitustöid teinud Rahila OÜ kahe ehitaja ennast süüstavate ütlustega, lisas ta. Kalmeri sõnul on tegu 2008. aastast alguse saanud äripartnerite vaidlustega, millest üks on nüüdseks jõudnud sellisesse seisu.