Kohus trahvis granaate kodus hoidnud meest  

Süüdistuse järgi leidis Andrei Kohtla-Järvel tänavalt kolm käsigranaati, viis need enda korterisse ega teavitanud leiust politseid ega päästeametit. Käsigranaate hoidis ta kodus, kuni need läbiotsimisel leiti ja ära võeti. Granaadid sisaldasid kasutuskõlblikke lõhkeainelaenguid.

Samuti sai Andrei süüdistuse selles, et tungis koos kaaslasega Kohtla-Järvel korterisse, kust nad võtsid ära tahvelarvuti, 300 eurot ja noa. Ka on Andrei ööklubis inimest kolm korda näkku löönud nii, et kannatanu sai ninaluude murru.

Süüdistuse sai Andrei selleski, et ähvardas 2017. aasta märtsis poe juures ühel inimesel pea lõhki lüüa, kui saab teada, et too valetas talle, et ei too Tallinnast narkootilisi aineid ega müü neid edasi. Läinud aasta lõpu otsusega mõistis Viru maakohus Andreile rahalise karistuse 3000 eurot.