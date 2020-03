Juhtkiri | Kui piirangud, siis ranged 

Et mitte ainult muu maailm ei reageeri radikaalseid meetmeid rakendades, vaid ka Eesti seab rangeid piiranguid, ilmnes peaminister Jüri Ratase öeldust, et valitsus võib neljapäevasel istungil teha ettepaneku „väga konkreetsete meetmete“ rakendamiseks üle saja osalisega ürituste puhul. Nüüd oleneb, kuidas need piirangud vormistada, kas lihtsalt ümmarguste soovitustena, et valitsusele ei saaks hiljem tegevusetust ette heita, või konkreetsetele paragrahvidele tuginevate keeldudena.

Ajal, mil Itaalia ja Iisrael on riigi sisuliselt lukku pannud ning Poola ja Kreeka sulgevad kõik koolid, on Eesti kavandatud piirangud suhteliselt leebed. Mida aga tähendab meil saja inimese piirang? Kas kinni lähevad koolid, lasteaiad, muuseumid, teatrid, kinod ja suuremad ettevõtted, rääkimata suurkontsertidest ja spordiüritustest? Esimene küsimus on, kes katab kulud, saamata jäänud tulud ja palgad. Kui tegu on seaduses sätestatud vääramatu jõuga, siis on see meie õigus- ja majandusruumis täiesti uus ning ennustamatute tagajärgedega olukord. Teiseks – kuidas tagada, et kogunemiskeelust ka tegelikult kinni peetakse? Nutisõltlastele võib uus olukord virtuaalreaalsusse veelgi jäägituma sukeldumise tõttu isegi meeldida. Eesti riik aga saab tervikuna praktikas tõestada, kas meie kultiveeritud e-riigi kuvand üldse vastab tegelikkusele ning kas massiline kaugtöö kodudest ja koolide e-õpe on teostatavad.