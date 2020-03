Eesti uudised TARTU PARDIAHISTAJA LEITUD! „Me veel läheme ja vestleme temaga!“ Asso Ladva , täna, 16:38 Jaga: M

SEDA PESA ENAM EI OLE: Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juht Tanel Türna loodab, et part uut pesa sama koha peale ei tee. Foto: Aldo Luud

„Meil on olemas põhjendatud kahtlus ühe isiku suhtes ja kindlasti me läheme ja vestleme temaga. Alustatud on haldusmenetlus linnu pesitsemise ajal häirimise kohta ning lisaks valvekaamerale salvestatud mehega peame vestlema ka teiste tunnistajatega,“ ütleb keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juht Tanel Türna, et Tartu McDonaldsi restorani ees olnud pardipesa rüüstamise asja niisama ei jäeta.