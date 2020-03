MILLINE KAOTUS: salakütid tapsid valge kaelkirjaku ja tema poja, maailmas jäi neid alles vaid üks 

Paraku usuvad Keenia looduskaitsjad, et kogu maailmas on nüüd elus vaid üksainus valge kaelkirjak, tapetud emase vanem poeg. Looma huvitava värvuse põhjustab haruldane konditsioon nimega leukism, pigmentatsiooni vähesus, mis põhjustab naha, karva, lindudel ka sulgede valget värvust. Tegemist ei ole albiinokaelkirjakuga, albinism on veidi teine nähtus. Kõige ilmselgem väline erinevus albinismi ja leukismi vahel on see, et esimene muudab looma silmade värvust, leukismiga loomal on endiselt tumedad silmad.