Valitsus tahab telefonifirmadelt teada, kui klient on käinud koroonapiirkonnas 

„Me oleme seda arutanud,“ kinnitas peaminister Jüri Ratas, et valitsuses on koostöö sideettevõtetega olnud kõne all juba mitu korda. „Küsimus on täna selles, kuidas anda inimestele teada, punkt üks, SMSi teel, mida tuleb teha lähtuvalt koroonaviirusest, et selle levikut tõkestada ja anda kõik endast olenev, et nakkust ei tekiks. Teiseks, tõesti, kui soovitakse positsioneerida, kus on inimene olnud. Riskipiirkonnad ju muutuvad kogu aeg. Tehniliselt on see võimalik.“

Rataski nendib, et probleemne koht on isikuandmete kaitse. Samas tuleks silmas pidada suuremat eesmärki. „Olukord ei ole ju tavapärane vaid palju-palju keerulisem. Nagu ma ka riigikogus välja ütlesin, minu ja valitsuse suurim prioriteet on tagada inimeste hea tervis ja elu,“ rõhutas Ratas.

Samal eesmärgil võib homme valitsusest kostuda ka väga karm sõnum erinevate rahvakogunemiste kohta. Kui paljudes riikides on keelustatud üritused, kus osaleb üle 1000 inimese, siis peaminister Ratas üllatas riigikogus sõnumiga, et Eestis võib kriitiline arv olla vaid 100 inimest. Kas tegu saab olema keelu või lihtsalt tungiva soovitusega, Ratas enne neljapäevast valitsuse istungit ei täpsusta.

Ratas toonitas näiteks teisipäevast terviseameti suunist, et kõik kevadesse planeeritud rahvusvahelised üritused tuleks edasi lükata. „Tunnustan ka Tallinn Music Weeki, kes lükkas ürituse teise poolaastasse. Kindlasti polnud see kerge, neil oli palju keerulisi küsimusi õhus. Aga täna hommikul EASiga rääkides nad kinnitasid, et püüavad võimalikult paindlikult ringi käia ka omapoolsete toetustega,“ ütles peaminister.