ÕL VIDEO | Moelooja õpetas eakatele, kuidas näha välja nagu kuninganna 

„Stiil on meie elu osa tegelikult, stiil on kultuuri osa, hea stiil ja taju on hariduse osa. Sest see, kuidas inimene, eriti eakas inimene välja näeb, on ju kõnetav, toetav ja inspireerib teisi. Nagu ka kuninganna Elizabeth näiteks,“ räägib Oksana. Kuulajatele näitabki ta inspiratsiooniks efektseid fotosid Briti monarhi, 93aastase Elizabeth II värvikatest kostüümidest.