VIIRUS EI VÄHENDA USKU: haigusepuhang sunnib Eesti kirikujuhte traditsioone muutma Aare Kartau , täna, 17:38

Nakkusohu tõttu on desinfitseerimisvahendid ka Eesti kirikutesse tekkinud. Fotol on kujutatud Bangkogi katoliiklikku pühakoda. Foto: AFP/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 ja sellest tingitud hirm on kombitsad ajanud kõikidesse eluvaldkondadesse. Teiste hulgas peavad traditsioone muutma ka Eesti kirikutegelased. Kui Tallinna pühakodades on viidud sisse mitmeid uuendusi, et takistada viiruse levikut, pole Edela-Eesti väikelinna kogudusse paanika veel jõudnud.