Igor Gräzin | Tallinna linnahall vajab vaid buldooserit 

Teadus, naps ja naised

Kui ma ka muud ei ole, siis konverentsi-turist olen ma olnud küll. Kõigepealt sellepärast, et olles aktiivselt tegev teadlane ei saa sa elada muidu, kui konverentsidel käies. Teadus areneb eeskätt selle läbi, et sama asjaga tegelevad inimesed saavad elavast peast kokku ja arendavad omavahel asjassepuutuvaid jutte ning mõtteid.

Ning teine põhjus – ebatõsisem – on see, et kui sa oled teatavas mõttes „tegelane“ või nn tegija (näiteks poliitik, Cosmo-tüdruk, Mart Juur, „maamees kes tahab naist“ vms), siis kutsutakse sind aeg-ajalt ikka olengutele, mida nimetatakse konverentsideks.

Kui nüüd rääkida aga sellest, et konverentsiturism võiks olla kasumlik äri, millele võiks kulutada väga suuri rahasid, siis tuleks arvestada järgmist. Näitena meenutan ühte tavalist, väga kõrge tasemega, aga logistiliselt tüüpilist ja klassikalist konverentsi: semiootika ja visuaalkommunikatsiooni alal, novembris 2011 Küprosel. Osalejaid ca 400 inimest.

Mööda poode eriti ei käidud – teadusinimesi need ei huvita. Alkoholi tarbitakse õhtuti küll (see soosib kreatiivset mõtlemist), aga see ei tekita hiiglaslikku käivet. Alati leidub konverentsil ca 50 inimest, keda huvitavad vaatamisväärsused ja kümmekond kõrgepalgalist ja maailmakorüfeed, kes tulevad konverentsile selleks, et veeta segamatult aega oma kuulsuse nautimisega ja oma sekretäri või nooremlaborandiga. Nobeli preemia laureaat, DNA ehk nn kaksikspiraali üks avastajaid David Watson on kirjutanud: „Teadusringkondades ringleb üllatavalt palju ilusaid tüdrukuid.“

Isegi kui jutt on mõne ala maailmakongressist (kirurgid, filmikriitikud, ufoloogid, tiku-topside kogujad vms), siis plenaaristungeid on paari tuhande inimesega saalis vaid kaks tükki – üks alguses ja teine lõpus. Mis tähendab, et miskit erilist ja suurt ruumi pole tarvis: sellelaadsed paar kohtumist saab teha Alexela saalis, s.h. näidates lühivisuaale, valemeid, graafikuid, Skype’i ettekandeid.

ELi eesistumise tippkohtumised nagu ka NATO välisministrite nõupidamine aastal 2010, mis on olemuselt n.ö. konverentside kuningad oma tähtsuselt, logistikalt, turvameetmetelt tehakse vajadusel ära ka lihtsalt telkides nagu ka NATO tippnõupidamine Varssavis.