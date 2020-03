Tallinna linnapea korraldus: kõik lasteaialapsed, kes on käinud välismaal, peavad jääma kaheks nädalaks koju 

„Aprill on kindlasti hooletu, võib-olla ka mai algus, sest kõiki asju kohe ümber korraldada ei anna,“ vastab Salum küsimusele, millal katsed gümnaasiumisse võiks toimuda.

Praegu on Tallinna Kristiine gümnaasium suletud ning selle kooli õpilased ei tohiks igale poole minna, seega oli nende minek katsetele laupäeval küsimärgi all. Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond möönab, et viimaste uudiste valguses võib kaugõppele suunatavaid koole ja karantiini määratud õpilasi juurdegi tulla, kuid võimalus gümnaasiumisse proovida peab olema kõigil. Tallinna nimekatesse gümnaasiumidesse pürgijaid tuleb kogu linnast ja kaugemaltki, Salumi hinnangul kokku tuhatkond noort.