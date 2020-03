MH17 KOHTUPROTSESS: tunnistaja sõnul viibisid õhutõrjekompleksi BUK kõrval Vene eriteenistuse töötajad 

Tunnistaja isikut prokurörid ei avalikustanud. Tegemist on Ida-Ukraina sõdivate venemeelsete relvaüksuste endise võitlejaga, kellele on kohtutoimikus antud koodnimi M58. Sama tunnistaja sõnul kõneles BUK-i meeskond vene aktsendiga ehk tegemist oli Venemaal ja mitte Ukrainas sündinutega. Tunnistaja väitel olid BUK- i juures viibinud isikud rahul, kui neile öeldi, et alla tulistati sõjaväe transpordilennuk. Kui aga esimesed inimesed saabusid lennukirusude juurest, siis selgus, et tegemist oli reisilennukiga.

Lennukompanii Malaysia Airlines reisilennuk Boeing 777-200 tulistati Ida-Ukraina taevas alla 17. juulil 2014. Pooleli jäi lend MH17, mis pidi viima reisijad Amsterdamist Kuala Lumpurisse. Katastroofis hukkus 298 inimest.

Kohe pärast õnnetust väitsid USA ja Ukraina eriteenistus, et Malaisia reisilennuki tulistasid alla venemeelsed mässulised, kes tegid seda tõenäoliselt eksikombel, pidades sihtmärki Ukraina sõjaväelennukiks. USA satelliidifotod ja tehniline luure kinnitasid, et lennukit tabas õhutõrjekompleksi SA-11 (BUK M1) maa-õhk-rakett, mis tulistati mässuliste kontrolli all olevalt territooriumilt.

Hollandis Schipholi kohtukompleksis esmaspäeval alanud kohtuprotsessil on süüdistavaid neli. Hollandi juhitav rahvusvaheline kriminaaljuurdluse uurimisrühm (JIT) tegi süüaluste nimed teatavaks mullu juunis. Need on Donetski rahvavabariigi tollane kaitseminister Igor Girkin, sõjaväeluurejuht Sergei Dubinski ja tema alluv Oleg Pulatov ning Leonid Hartšenko, kellel oli oluline roll õhutõrjekompleksi kohaletoimetamisel. Neist kolm esimest on Venemaa ja üks Ukraina kodanik. Kohus nende üle toimub tagaselja, sest Venemaa keeldus süüaluseid välja andmast. Kõik neli süüalust on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Neist kolm esimest varjavad end Venemaal ja Hartšenko viibib separatistide kontrolli all olevas Ida-Ukrainas. Neljast süüalusest üks - Oleg Bulatov - on lubanud kohtus esineda videosilla kaudu. Girkin, Dubinski ja Hartšenko keeldusid niisugusest võimalusest. Kõik neli aga eitavad süüdistusi.