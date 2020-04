Eesti uudised Kahtlused leidsid kinnitust: Ida-Virumaa tööstus lämmatab lapsi Liina Hallik , täna, 09:30 Jaga: M

Kõik VKG Petroter põlevkiviõlitehased on varustatud elektrifiltritega, mis puhastavad suitsugaasid tahketest osakestest Foto: Robin Roots

Värske terviseuuring tõdeb, et põlevkivitööstuse epitsentris Ida-Virumaal esineb lastel kuni neli korda sagedamini hingamisteede probleeme kui näiteks Tartumaal. Seda vaatamata sellele, et Eesti suurima saasteallika – põlevkivitööstuse – õhku paisatud ohtlike ainete kogused on viimastel aastakümnetel oluliselt vähenenud.