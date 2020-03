Peaminister teeb seoses koroonaviirusega riigikogus erakorralise poliitilise avalduse

Keit Pentus-Rosimannus tõi välja, et viiruse tõkestamisel on olnud edukamad need riigid, kus on karantiininõuded karmimad. Samas on reformierakondlase sõnul inimesi, kes ei saa lubada endale karantiini jäämist ja lähevad ikkagi tööle. „Kas, kuidas ja millises mahus on valitsusel plaanis kulude katmisel osaleda?“

Ratas märkis, et valitsus on sellele mõelnud ja tõi näiteks Kristiine gümnaasiumi, kus karantiini eiramine mõjutas tema sõnul ligi 800 õpilase ja nende pere elu. „Ma olen sellega päri, et nakkushaiguse tahtliku levitamise eest on meil määratud rahaline karistus. Kõigil on võimalik perearstilt haiguslehte taodelda ja saada selle kaks nädalat puhkust. Riskipiirkonnast naasnud inimese puhul peab perearst lähtuma konkreetsest juhtumist. Nii palju soovin ma veel öelda, et kõik ei saa läbi kaugtöö koju jääda ja ma loodan, et tööandjad on siin piisavalt mõistvad, et annavad võimaluse oma tööd kodust teha,“ sõnas ta ja lisas, et kaks nädalat puhkust ei peaks võima vaid need kes on riskipiirkonnast Eestisse naasnud vaid ka nende lähikondlased.

100 juures on punane joon

Pentus-Rosimannus küsis ka selle kohta, kuidas valitsus suhtub suurematesse rahvakogunemistesse. Kuigi terviseamet on soovitanud rahvusvahelised üritused ja kogunemised edasi lükata, siis kuidas suhtutakse kohalikesse suurüritustesse. Pentus-Rosimannus mainis näiteks Lasnamäel plaanitava Filipp Kirkorovi kontserdi, mis paistab siiski toimuvat.

Peaminister Ratas kinnitas, selles vallas ei ole siiani soovitatav suuremaid kogunemisi korraldada. „Homme on minul plaanis teha valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid Eesti-siseseid üritusi,“ selgitas Ratas ja lisas, et enam kui saja osalejaga üritused peaks ära jätma. Peaministri sõnul on Eesti nüüdseks sellises faasis, kus tuleb välja anda väga konkreetsed soovitused.

Majandust ootavad rasked ajad

Peaminister Ratas kiitis infotunnis rahandusminister Martin Helmet, kes ütles teisipäeval saates „Esimene stuudio“, et Eesti on koroonaviiruse pärast majanduskriisis. Kiitus ministrile oli vastuseks Andres Sutti küsimusele. Ratase sõnul on selge, et koroonaviirus on mõjutamas maailma ja sealhulgas ka Eesti majandust. Sutt uuris, kas ka peaministri sõnul on kriis. „No ma ei saa aru, mis on Reformierakonnal selle majanduskriisiga. Kindlasti on majandusolukord habras ja ma tunnetan ekspertide hinnangu põhjal, et meil on raskemad ajad ees. Selle osas on võimalik meil erinevaid meetmeid rakendada. Olen sama meelt sellega, et kui me räägime majanduse turgutamisest, siis positsiooni täiskärpest, nagu tehti kümme aastat tagasi, siis seda ma ei toeta. Eilsel Euroopa Liidu ülemkogu videokonverentsil oli ka juttu, et peab kohalikke ettevõtteid aitama ja räägiti ka riiklikul tasemel abi pakkumisest, et säiliks paindlikkus ja mingisugune konkurents,“ sõnas Ratas, kes lisas, et rahandusminister Helme on loonud majanduse olukorra jälgimiseks eraldi töörühma.