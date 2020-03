KOROONAVIIRUSE MÕJU: Eestis jääb ära juba kümneid üritusi, sealhulgas kontserdid, teatrietendused ja galad 

“Praegune tervishoiu eriolukord, mis on viimase kahe nädala jooksul meie elu pea peale pööranud ja mõjutab nüüd üha suuremal hulgal riike, on muutnud minu märtsikuu Euroopa kontsertturnee toimumise ebakindlaks ja keeruliseks. Pidades silmas mitmete riikide üha piiratumat juurdepääsu ja transiiti ning tühistatud või edasi lükatud lende, samuti mõne esinemispaiga sulgemist ning etteteatamata karantiinimeetmete käsilevõttu, on ka meie kaheteistkümne liikmelise meeskonna kohustus kaitsta vastutustundlikult enda ja teiste tervist ning järgida tervishoiuasutuste juhendite täitmist. Kokkuleppel kohalike korraldajatega, lükkub kontsertturnee seetõttu mõni kuu edasi, kuniks saame olla kindlad, et ohutus ja rahu on taastatud. Kui torm on möödunud, naaseme taas, et muusikast koos rõõmu tunda ja teiega kohtuda, ja seda kõike rohkem kui kunagi varem. Tänan teid kõiki."