Kaja Kallas kutsub koostööle: võimaliku majandussurutisega toimetulekuks on vaja üksmeelt 

„Koroonaviirus on laastamas maailma majandust ning finantsurge ja on ilmselge, et need mõjud kanduvad varem või hiljem ka avatud majandusega Eestisse. Viiruse leviku ja võimaliku majandussurutisega toimetulek eeldab poliitilist koosmeelt ja ühist tegutsemist. Pakun kõigile erakondadele aruteluks välja mõned mõtted, kuidas ebakindlates oludes ühiskonnana paremini toime tulla,“ teatas ta,

Lisaks on Kallase sõnul vaja üheskoos tööturu osapooltega läbi mõelda konkreetne lahendus olukorraks, kus koroonaviirus levib ja inimesed peavad töölt eemale jääma. Poliitiku sõnul peavad ettevõtjad ja töötajad teadma, kas ja kuidas on riik valmis sekkuma, et toetada ettevõtteid ja tagama, et inimesed ei jääks haiguspuhangu tõttu sissetulekuta. „See lahendus on vajalik, sest just ebakindlus võib juba iseenesest põhjustada majanduse jahtumist,“ lisas ta.

Oluline on ka juhendamine. „Ettevõtjad ja omavalitsused peaksid saama selged juhised, millistel juhtudel võivad rakenduda Eestis täiendavad piirangud. Näiteks võimalikud kitsendused avalikele üritustele, reisimisele ja muule majandustegevusele. Kui piirangud tulevad järsku ja üleöö, siis on nendega kaasnev paanikaefekt suurem,“ seletas Kallas ja lisas, et hirmu vältimiseks on tarvis inimeste varasemat valmisolekut.

Kallase hinnangul peaks koroonaviiruse levides Eesti tervishoiusüsteemi ka raha süstima. „Peaksime tervishoiuasutustele ja sotsiaalsüsteemile eraldama pikema vaatega lisaraha, sest viirusega kaasnevad kulud ja erivajadused võivad olla pikemajalised, kui hetkel arvata oskame,“ märkis ta.

Kallas tuletab meelde, et koroonaviiruse tõkestamisel on nii valitsusel kui ka opositsioonil ühine püüe. „Soovin, et valitsus käituks koroonaviiruse teemal avatult ja ei pelgaks opositsiooni kaasamist. Meie kõigi ühine huvi on leevendada igakülgselt viiruse negatiivset mõju Eestile. Kui valitsus soovib riigikogult tuge ning tasakaalukat arutelu võimalike seaduse ja riigieelarve muudatuste läbi viimiseks, siis Reformerakond on selleks valmis,“ pakkus Kallas abi.