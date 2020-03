Maailm PANDEEMIA! Koroonaviirus levib juba 121 riigis, 4605 surnut ja 125 600 haigestunut. Paljud riigid karmistavad piiranguid Aadu Hiietamm, Margus Järv , täna, 23:10 Jaga: M

Angela Merkel (paremal) ja Jens Spahn

Koroonaviiruse Sars-CoV-2 põhjustatud kopsuhaiguse Covid-19 ohvrite arv kasvas kolmapäeva õhtuks 4605-le. Väljaspool Mandri-Hiinat on enim surmajuhtumeid registreeritud Itaalias ja Iraanis, vastavalt 827 ja 354. Itaalias lisandus 24 tunniga 196 ja Iraanis 63 surnut. Soomes lisandus kolmapäeval 21 uut nakatunut, kokku on neid seal 61. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas koroonaviiruse leviku kolmapäeva õhtul pandeemiaks. Itaalias suletakse neljapäevast vähemalt 14 päevaks kõik ärid, avatuks jäävad vaid supermarketid ja apteegid, teatas õhtul peaminister Giuseppe Conte. Taanis suletakse neljapäevast kõik koolid, ülikoolid ja lasteaiad ning kõik avaliku teenistuse töötajad saadetakse reedest koju.