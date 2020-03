KOROONAVIIRUS LEVIB 125 riigis: üle 4700 surnu ja 128 000 haigestunut. Paljud riigid karmistavad piiranguid. Taani sulges kõik koolid ja lasteaiad

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul annab Hiina kogemus lootust viirusest jagu saada.

"Hiinas nähtav on muljetavaldav. Hiinas viirusepuhang taganeb ja on taganenud märkimisväärselt. Viirusele on vastu astutud ja see tõmbab tagasi," ütles Ghebreyesus.

Siiski kuulutas ta kolmapäeva õhtul koroonaviiruse leviku pandeemiaks, sest viimase kahe nädala jooksul on haigusjuhtumite arv väljaspool Mandri-Hiinat kasvanud 13 korda.

Väljaspool Mandri-Hiinat oli kolmapäeva õhtuks uut tüüpi koroonaviiruse tagajärjel surnud 1647 inimest. Neist 827 Itaalias, 429 Iraanis, 66 Lõuna-Koreas, 55 Hispaanias, 48 Prantsusmaal, 38 USAs, 16 Jaapanis, seitse Iraagis, kaheksa Suurbritannias, neli Hollandis ja Šveitsis ning kolm Austraalias, Hongkongis ja Saksamaal. Kolmapäeval suri ka Rootsis esimene eakas patsient.

Foto: EPA/Scanpix

Haigusjuhtumeid on juba 125 riigis. Väljaspool Mandri-Hiinat on suuremad haiguskolded Itaalias, Lõuna-Koreas, Iraanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias ja Jaapanis. Kokku on Mandri-Hiinas diagnoositud 80 800 ja väljaspool seda 47 000 haigusjuhtumit. Tervenenud on seni 68 300 inimest.