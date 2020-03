KOROONAVIIRUS LEVIB 125 RIIGIS: üle 4700 surnu ja 128 000 haigestunut. Paljud riigid karmistavad piiranguid. Sloveenia, Iirimaa ja Norra sulevad koolid

Saksamaa liidukantsler, kellele heideti kodumaal ette pikka vaikimist koroonakriisi asjus, pöördus nüüd elanike poole palvega ilmutada solidaarsust. Merkeli sõnul paneb koroonaviirus meie südamed proovile ning eelkõige vajavad kaitsmist vanemad ja haiged inimesed.

Samal teemal Naisteleht | Reisimine LUGEJAKIRI | Mis saab edasi? Pidin lendama lähipäevil USAsse "Tegemist on viirusega, mida me piisavalt ei tunne, mille vastu puudub vaktsiin ja ka teraapia," rõhutas liidukantsler. Seetõttu on kõigi viiruse leviku tõkestamiseks tehtavate meetmete eesmärk võita aega vaktsiini ja ravimite saamiseks, mis hoiaks ära inimeste nakatumise ja võimaliku surma.

Seoses koroonaviiruse levikuga otsustasid Saksamaa kristlikud demokraadid edasi lükata 25. aprillile planeeritud parteikongressi, millel valitakse järglane senisele parteijuhile Annegret Kramp-Karrenbauerile.

Euroopa seni suurima viiruskolde Itaalia statistika näitab, et koroonapatsient on keskmiselt 65 aastat vana. Alla 19aastasi on nakatunute seas vaid 1,4%. Itaalias on seni surnud koguni kuus protsenti kõigist koroonapatsientidest ning üle poole surnutest olid vanemad kui 80 aastat.

Soome ekspert: viirus levib igas riigis kolm kuni kuus kuud

Soome nakkushaiguste eriarst Jukka Lumio on optimistlikum. Tema sõnul levib koroonaviirus igas riigis kolm kuni kuus kuud ja seejärel kaob. Võimalik, et mõne aja pärast tuleb ta tagasi, kuid siis juba nõrgenenult. Lumio ei usu, et piiride sulgemisest oleks suuremat kasu. Ta meenutab sada aastat tagasi möllanud Hispaania grippi. Tookord üritas Austraalia piiri sulgemisega viiruse levikut tõkestada, kuid juba kolm nädalat hiljem jõudis Hispaania gripp ikkagi Austraaliasse ja tegi seal samasugust laastamistööd kui teistes riikides.

Suurbritannias nakatus asetervishoiuminister Nadine Dorries, kes jäi pärast diagnoosi saamist koju karantiini.