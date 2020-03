KOROONAVIIRUS LEVIB 125 RIIGIS: Itaalias suri ühe päevaga 189 inimest. Paljud riigid karmistavad piiranguid. Lätis kuulutati välja eriolukord

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul annab Hiina kogemus lootust viirusest jagu saada.

"Hiinas nähtav on muljetavaldav. Hiinas viirusepuhang taganeb ja on taganenud märkimisväärselt. Viirusele on vastu astutud ja see tõmbab tagasi," ütles Ghebreyesus.

Siiski kuulutas ta kolmapäeva õhtul koroonaviiruse leviku pandeemiaks, sest viimase kahe nädala jooksul on haigusjuhtumite arv väljaspool Mandri-Hiinat kasvanud 13 korda.

Väljaspool Mandri-Hiinat oli neljapäeva lõunaks uut tüüpi koroonaviiruse tagajärjel surnud 1680 inimest. Neist 1016 Itaalias, 429 Iraanis, 66 Lõuna-Koreas, 84 Hispaanias, 48 Prantsusmaal, 38 USAs, 16 Jaapanis, 10 Suurbritannias, seitse Iraagis, kuus Šveitsis, viis Hollandis ja Saksamaal ning kolm Austraalias ja Hongkongis. Kolmapäeval suri ka Rootsis esimene eakas patsient.

Foto: EPA/Scanpix

Haigusjuhtumeid on juba 125 riigis. Väljaspool Mandri-Hiinat on suuremad haiguskolded Itaalias, Lõuna-Koreas, Iraanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias ja Jaapanis. Kokku on Mandri-Hiinas diagnoositud 80 800 ja väljaspool seda 52 000 haigusjuhtumit. Tervenenud on seni 68 900 inimest.

Väljaspool Mandri-Hiinat on enim on nakatunuid Itaalias – 15 113, järgnevad Iraan 10 075, Lõuna-Korea 7755, Hispaania 2964, Prantsusmaa 2281, Saksamaa 1966, Jaapan 1339 (neist 696 olid Yokohama sadamas seisnud ristluslaeva Diamond Princess reisijad), USA 1329, Šveits 867, Norra 703, Taani 615, Holland 614, Rootsi 599, Suurbritannia 590, Belgia 314, Austria 302, Katar 262, Bahrein 189, Singapur 178, Austaalia 156, Malaisia 149 ja Hongkong 121 haigusjuhtumiga. Soomes on 109, Venemaal 34, Eestis 17, Lätis 16 ja Leedus kolm haigusjuhtumit.