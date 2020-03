KOROONAVIIRUS LEVIB 119 RIIGIS: 4300 surnut ja ligi 120 000 haigestunut, Soomes tõusis nakatunute arv 57-le

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles teisipäeval kristlike demokraatide parlamendifraktsiooni istungil, et praeguste prognooside järgi nakatub 60 - 70% sakslastest. Tervishoiuminister Jens Spahn lisas, et 80% nakatunute puhul möödub haigus sedavõrd kergelt, et nad seda ei märkagi.

Hiina teatas kolmapäeval 22 uuest viirusesurmast ja 30 nakatumisjuhtumist. Seejuures lisati, et välismaalt saabunutega seotud uued juhtumid võivad takistada riigisiseseid pingutusi viiruse leviku tõkestamisel.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul annab Hiina kogemus lootust viirusest jagu saada.

Väljaspool Mandri-Hiinat on uut tüüpi koroonaviiruse tagajärjel surnud 1142 inimest. Neist 631 Itaalias, 291 Iraanis, 61 Lõuna-Koreas, 36 Hispaanias, 33 Prantsusmaal, 31 USAs, 12 Jaapanis, seitse Iraagis, kuus Suurbritannias, neli Hollandis ning kolm Austraalias, Hongkongis ja Šveitsis.

Haigusjuhtumeid on juba 119 riigis. Väljaspool Mandri-Hiinat on suuremad haiguskolded Itaalias, Lõuna-Koreas, Iraanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias ja Jaapanis. Kokku on Mandri-Hiinas diagnoositud ligi 80 800 ja väljaspool seda 38 500 haigusjuhtumi. Tervenenud on seni 66 500 inimest.

Väljaspool Mandri-Hiinat on enim on nakatunuid Itaalias - 10 149, järgnevad Iraan 8042, Lõuna-Korea 7755, Prantsusmaa 1784, Hispaania 1695, Saksamaa 1565, Jaapan 1283 (neist 696 olid Yokohama sadamas seisnud ristluslaeva Diamond Princess reisijad), USA 1010, Šveits 497, Norra 400, Suurbritannia 383, Holland 382, Rootsi 355, Belgia 267, Taani 262, Austria 206, Singapur 166, Malaisia 129 ja Hongkong 121 haigusjuhtumiga. Soomes on 40, Venemaal 20, Eestis 13, Lätis kaheksa ja Leedus kolm haigusjuhtumit.