KOROONAVIIRUS LEVIB 119 RIIGIS: 4300 surnut ja ligi 120 000 haigestunut. Poola suleb kõik koolid

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles teisipäeval kristlike demokraatide parlamendifraktsiooni istungil, et praeguste prognooside järgi nakatub 60 - 70% sakslastest. Tervishoiuminister Jens Spahn lisas, et 80% nakatunute puhul möödub haigus sedavõrd kergelt, et nad seda ei märkagi.