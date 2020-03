VIDEO | Martin Helme koroonaviiruse taustal: majanduskriis on käes 

"Numbrid räägivad lugu, et nii järske kukkumisi pole olnud 2008. aastast ja see on päriselu tagajärgedega. Ettevõtete bilanss järsult väheneb ja pangad hakkavad laene tagasi kutsuma või lisatagatisi nõudma. Ettevõtted, mis rahastavad end võlakirjade taasrahastamisega, ei saa seda teha," kirjeldas Helme koroonaviiruse ja naftasõja mõju tagajärgi majanduses, vahendab ERR-i uudisteportaal ministri sõnu.

Helme sõnul on majanduskriis käes, nüüd on küsimus selles, kuidas tagajärgi minimeerida ning leida kriisist võimalusi midagi kasulikku teha.

"Mida me näeme, et kõik on juhtunud kahe kuu, Euroopa mõõtmes kahe nädala jooksul. Esimene tõdemus on, et nii halba nähtavust kui praegu majanduses meil pole olnud. Meil pole võimalik ette ennustada, mis saab kahe nädala, kahe kuu pärast," rääkis Helme.