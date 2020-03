JOE VS BERNIE: kumb suutis olulise osariigi ära võluda? Biden kriitikule: sa ajad p*ska! 

Demokraatidel on alles vaid kaks tõsiseltvõetavat kandidaati: endine asepresident Joe Biden ning Vermonti osariigi senaator Bernie Sanders. Esimene neist erakonna liberaalse peavoolu, teine vasakpoolsema tiiva esindaja. Nõndanimetatud Suurel Teisipäeval (Big Tuesday) toimuvad eelvalimised Idahos, Michiganis, Mississippis, Missouris, Põhja-Dakotas ja Washingtoni osariigis. Nii arvuliselt kui ka eelmainitud ettearvamatuse tõttu on olulisim neist Michigan. Põhimõtteliselt võidaks demokraatide kandidaat sügisesed presidendivalimised pelgalt siis, kui ei kaotaks ühtki 2016. aastal võidetud osariiki ja võidaks Donald Trumpilt tagasi Michigani, Pennsylvania ja Wisconsini.

Samal teemal Maailm ÕL USAs | Superteisipäeva võitja näib olevat Biden, miljardär Bloomberg põrus täielikult Joe Biden võitis Mississippis igal juhul suurelt. Ehkki sügisestel presidendivalimistel endil pole sellest osariigist demokraatidele suurt tolku – Mississippi on raudkindel vabariiklaste kants – toimuvad eelvalimised kandidaadi väljaselgitamiseks ikka kõigis osariikides. Enam-vähem ainsad, kes Mississippis demokraatide vastu huvi tunnevad ning märkimisväärse osa partei valijaskonnast kogu riigis moodustavad, on mustanahalised valijad. Ja nemad on neil eelvalimistel kindlalt Joe Bideni paadis. Kas asi on selles, et Sanders pole osanud neid kõnetada või on mustanahalisel valijal endiselt meeles Biden kui Barack Obama asepresident. Reklaamides ei hoia Biden igatahes oma seost Ameerika esimese mustanahalise presidendiga põrmugi tagasi.

Bernie Sanders võttis viimasel hetkel mustanahalise valija võlumise samuti käsile, pälvides Ameerikas väga tuntud (ehkki mõne silmis vastuolulise) mustanahalise aktivisti ja usuliidri Jesse Jacksoni poolehoiu. See on kahtlemata mõjukas toetushääl, saab näha, kas ka kasulik. Mõned poliitikahuvilised kritiseerivad Sandersit, et too lootis liiga mugavalt oma põhivalijaskonnale noorte valgete ja ülikoolitudengite seas ning osa neistki kaotas tema vastu huvi.

Mõjukas sõber: reverend Jesse Jackson tuli Michiganis Sandersi kõrvale. Foto: AFP/Scanpix

Joe Bidenil õnnestus tõmmata endale ka negatiivset tähelepanu, kui Detroidis valijatega kohtudes ühe tehasetöötajaga sõnasõtta astus. Too oli seisukohal, et Biden kavatseb keelata tulirelvade omamise. See on küll väärarusaam, kuid Biden vaidles sellele vastu küllaltki vängelt: „Sa ajad p*ska!“ Kui Bideni assistent üritas olukorda maha jahutada, ütles too ärritunult: „Kuss!“ Järgnes vaidlus, mis CBSi reporteri sõnul lõppes järgmiselt: meesterahvas ütles Bidenile, et nii pole õige ja too vastas, et ärgu seletagu talle, mis on õige „vastasel juhul võin sinuga asja õues ära lahendada“.

„Sa töötad minu heaks!“ hõikas mees Bidenile järele ning sai vastuse: „Ma ei tööta sinu heaks! Jäta mind rahule, mees. Ära ole selline hobusep***e!“

Joe Bideni sõnavahetus Detroidi tehasetöötajaga kiskus tuliseks. Foto: AFP/Scanpix